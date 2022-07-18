Тен Хаг об Эриксене в «МЮ»: «Наши нападающие будут счастливы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как трансфер полузащитника Кристиана Эриксена повлияет на команду.

«Эриксен опытный игрок. Он играл в Италии, Нидерландах, долгое время в Англии, так что он знает АПЛ. Поэтому у нас большое преимущество, что он в команде.

Я считаю, что он великолепный футболист, и я думаю, что болельщики оценят его игру, т. к. он очень креативен, у него есть идеи. Я думаю наши нападающие будут счастливы, он вовлечет их в игру.

Смысл был не в привлечении игроков, а в привлечении правильных игроков. Я очень рад, что нам удалось пригласить Кристиана Эриксена», — цитирует тен Хага пресс-служба «красных дьяволов».

Манкунианцы объявили о трансфере 30-летнего игрока 15 июля. Датчанин подписал контракт до 2025 года.

В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.