«Челси» предложил 55 миллионов евро за защитника «Севильи» Кунде
«Челси» хочет приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде. Английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро, сообщает Sport.es.
На 23-летнего француза также претендует «Барселона», одна испанский клуб предлагал за него меньшую сумму.
Ранее появилась информация, что каталонский клуб готов предложить за защитника 45 миллионов евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
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|0
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|0
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|0
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6
|МЮ
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7
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|0
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|0
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8
|Лестер
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|0
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|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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