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Сегодня, 20:07

«Челси» предложил 55 миллионов евро за защитника «Севильи» Кунде

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» хочет приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде. Английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро, сообщает Sport.es.

На 23-летнего француза также претендует «Барселона», одна испанский клуб предлагал за него меньшую сумму.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб готов предложить за защитника 45 миллионов евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

ФК Барселона
ФК Севилья
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