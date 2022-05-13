Конте: «Артета много жалуется. Он должен больше концентрироваться на своей работе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на жалобы наставника «Арсенала» (3:0) Микеля Артеты на судейство после перенесенного матча 22-го тура АПЛ.

«Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде. Он должен больше концентрироваться на своей работе и продолжать трудиться, потому что он очень хорош. Слышать, как кто-то постоянно жалуется, не очень хорошо. Вы слышите, как я жаловался в матче с «Ливерпулем» на Фабиньо и все фолы? Нет. Он может последовать моему совету, если захочет, но если нет, то мне все равно», — приводит слова Конте Goal.

Артета после матча с «Тоттенхэмом» сказал, что хочет, чтобы судьи перед камерой объяснили свои решения. И заявил, что красивая игра в матче была уничтожена.

«Тоттенхэм» набрал 65 очков в 36 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и четвертая позиция.