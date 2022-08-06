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6 августа, 23:58

Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо уйдет из «Челси». Испанец вел переговоры с «Барселоной»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Маркос Алонсо покинет команду.

Сегодня, 6 августа 31-летний испанец не попал в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) в связи с решением тренерского штаба.

«Все так. Маркос хотел уйти, мы пошли навстречу и дали ему такую возможность. Не было смысла выпускать его сегодня на поле, в нынешней ситуации это неправильно», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Ранее сообщалось, что Алонсо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне».

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1
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2
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
6
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
8
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
17
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
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6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
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6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
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