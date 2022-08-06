Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо уйдет из «Челси». Испанец вел переговоры с «Барселоной»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Маркос Алонсо покинет команду.
Сегодня, 6 августа 31-летний испанец не попал в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) в связи с решением тренерского штаба.
«Все так. Маркос хотел уйти, мы пошли навстречу и дали ему такую возможность. Не было смысла выпускать его сегодня на поле, в нынешней ситуации это неправильно», — приводит Sky Sports слова Тухеля.
Ранее сообщалось, что Алонсо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне».
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|1
|0
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|3
|
4
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|1
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
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|
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|1
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|
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|
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|
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|0
|
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|0
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|0
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|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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Ассистенты
ЖК
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|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
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Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
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Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
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Ньюкасл Юнайтед
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Александр Зинченко
Арсенал
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|И
|К
|Ж
|
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Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
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