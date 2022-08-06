Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо уйдет из «Челси». Испанец вел переговоры с «Барселоной»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Маркос Алонсо покинет команду.

Сегодня, 6 августа 31-летний испанец не попал в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) в связи с решением тренерского штаба.

«Все так. Маркос хотел уйти, мы пошли навстречу и дали ему такую возможность. Не было смысла выпускать его сегодня на поле, в нынешней ситуации это неправильно», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

Ранее сообщалось, что Алонсо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне».