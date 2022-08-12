Тухель об интересе к Обамеянгу: «Некоторые игроки всегда остаются вашими, между нами тесная связь»

Тухель прокомментировал интерес «Челси» к Аубамеянгу и рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Под руководством немецкого специалиста футболист выступал в «Боруссии» Дортмунд.

«Это совершенно отдельно от всего, что происходит сейчас, но мне очень понравилось работать с Обой, когда я был в Дортмунде. Некоторые игроки остаются вашими игроками, потому что вы были очень близки, очень. И Оба — один из них. [Между нами] всегда была тесная связь. Они всегда остаются вашими игроками», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Челси».

33-летний габонец перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. Прежде лондонский клуб расторг контракт с нападающим.

С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.