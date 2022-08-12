Виллиан близок к переходу в «Фулхэм»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Виллиан близок к возвращению в Англию, сообщает talkSPORT.

Виллиан и «Фулхэм» ведут интенсивные переговоры уже несколько дней. Вскоре 34-летний бразилец должен присоединиться к команде Марку Силвы.

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

С августа 2013 по август 2020 года Виллиан выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».