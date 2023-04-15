Лэмпард: «Маунт еще молод, но он уже топ-игрок»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике команды Мэйсоне Маунте.

«Люди, не считающие Маунта топ-игроком, не следят за его игрой. Одна вещь, которую я знаю о Мэйсоне — это то, что он отличный футболист. Он всегда голоден до побед. Он еще молодой. Он еще будет прогрессировать, но он уже топ-игрок», — цитирует Sky Sports Лэмпарда.

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро.