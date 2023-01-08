Грэм Поттер: «Я должен общаться со СМИ уважительно, несмотря на их глупые вопросы»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что считает некоторые вопросы журналистов глупыми.

«Бывают моменты, когда ты сердишься и злишься. Но я должен общаться со СМИ как можно более уважительно, несмотря на то, что некоторые из ваших вопросов глупые. Я должен ответить на них как можно лучше, проявляя уважение, потому что я представляю фантастический футбольный клуб, и у меня есть эта работа», — приводит Sky Sports слова Поттера.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков.

Сегодня, 8 января, команда Поттера сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка Англии.