Поттер остался доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Многое понравилось. Мы создали несколько хороших моментов и хорошо атаковали, хотя не были идеальными, но многое делали правильно. Я разочарован результатом, но доволен игрой. Парни показали свой уровень и смелость. Мне понравилось многое из того, что мы сегодня сделали. Мы могли лучше справиться с поставленными задачами, но с точки зрения производительности я очень доволен. Наша игра была не такой, какой мы хотели в последних двух матчах. Но сегодня мы выглядели как хорошая команда», — цитирует BBC Поттера.

Также в среду в 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» проиграл «Брайтону» (1:3), «Вест Хэм» потерпел поражение от «Блэкберна» (2:3), «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), а «Ливерпуль» по пенальти выиграл у «Дерби Каунти» (0:0, серия пенальти — 3:2).