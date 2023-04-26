Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, как остановить Холанна

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 33-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился мнением о нападающем Эрлине Холанне.

«Лучший план остановить Холанна — это пресечь передачу мяча к нему. Наверное, это единственный способ», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Перед встречей «Арсенал» с 75 очками лидирует в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.