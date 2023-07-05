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Сегодня, 15:07

Балахнин отреагировал на назначение в Англии женщины главным тренером мужской футбольной команды

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что в Англии женщина стала тренером мужской профессиональной команды.

«На данный момент точно не могу у нас такое представить. А в Англии там сейчас все может быть. Хотя я не исключаю, что в команду пришла умная женщина, которая разбирается в футболе. Нельзя исключить, что она вундеркинд футбольный», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Форест Грин Роверс» назначил Ханну Дингли новым главным тренером основной команды. С 2019 года специалист возглавляла академию клуба.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10976126-balahnin-otreagiroval-na-naznachenie-v-anglii-zhenschiny-glavnym-trenerom-muzhskoj-komandy.html
Футбол
Сергей Балахнин
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