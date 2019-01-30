Гэри Невилл снова троллит Каррагера

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл поиздевался над многолетним соперником по "Ливерпулю", а ныне - коллегой по работе на BBC - Джейми Каррагером.

Невилл в Твиттере выложил список лучших бомбардиров в матчах против "Ливерпуля" в английской премьер-лиге, вписав на первое место самого Каррагера с числом "12". Легенда "МЮ" так напомнил о частых автоголах экс-защитника "Ливерпуля".

Справедливости ради, Невилл завысил это число, поскольку в свои ворота в чемпионате Англии Каррагер забивал "всего лишь" 7 раз.

На самом же деле лучшим бомбардиром в играх с "Ливерпулем" остается экс-форвард "МЮ" Энди Коул.