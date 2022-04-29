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Невилл: «Криштиану Роналду — лучик света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед»

Невилл оценил игру Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Криштиану Роналду воодушевляет фанатов, заставляет их переживать и болеть за команду. Интересно будет наблюдать за тем, что произойдет с Роналду при Эрике тен Хаге. Этот тренер выстраивает высокий и агрессивный прессинг, а это не сильная сторона Криштиану.

Роналду — феноменален, он всего добился в футболе и даже больше. Его профессионализм — за пределами мечтаний. Криштиану продолжает демонстрировать высокий уровень, его настойчивость и стремление забивать голы просто невероятны. Он является лучиком света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В этом сезоне 37-летний португалец провел за «МЮ» 28 матчей в АПЛ, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

Гари Невилл
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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