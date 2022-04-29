Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Криштиану Роналду воодушевляет фанатов, заставляет их переживать и болеть за команду. Интересно будет наблюдать за тем, что произойдет с Роналду при Эрике тен Хаге. Этот тренер выстраивает высокий и агрессивный прессинг, а это не сильная сторона Криштиану.

Роналду — феноменален, он всего добился в футболе и даже больше. Его профессионализм — за пределами мечтаний. Криштиану продолжает демонстрировать высокий уровень, его настойчивость и стремление забивать голы просто невероятны. Он является лучиком света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В этом сезоне 37-летний португалец провел за «МЮ» 28 матчей в АПЛ, отметившись 17 голами и 3 ассистами.