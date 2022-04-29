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Сегодня, 10:49

«Ньюкасл» продлил контракт с Фабианом Шером

Роман Шишов
Корреспондент
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«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Фабианом Шером. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я в восторге от формы Фабиана. Он абсолютный профессионал и чрезвычайно важный игрок для команды. Я рад, что он посвятил себя клубу. Он очень нацелен на усмех, и я очень рад, что он будет частью нашего будущего, — отметил главный тренер команды Эдди Хау.

30-летний Шер в этом сезоне провел23 матча в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.

Фабиан Шер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
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 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
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 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
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 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
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 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
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 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
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 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
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18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
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 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
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 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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30.04 17:00
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Уотфорд – Бернли
 - : -
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Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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