«Ньюкасл» продлил контракт с Фабианом Шером

«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Фабианом Шером. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я в восторге от формы Фабиана. Он абсолютный профессионал и чрезвычайно важный игрок для команды. Я рад, что он посвятил себя клубу. Он очень нацелен на усмех, и я очень рад, что он будет частью нашего будущего, — отметил главный тренер команды Эдди Хау.

30-летний Шер в этом сезоне провел23 матча в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.