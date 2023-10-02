Гари Невилл рассказал, почему «Ливерпуль» не выиграет АПЛ

Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл рассказал, что думает об игре «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» способен сражаться, команды Клоппа всегда это умели. Но я сомневаюсь, что они поборются за титул. У них нет нормального опорника, в этом их основная проблема. Из-за этого будет возникать трудности», — цитирует Невилла Liverpool Echo.