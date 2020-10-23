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Гарет Бэйл: «Я пока не полностью готов, надеюсь как можно скорее набрать оптимальную форму»

08:47
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал свой первый выход в основном составе «шпор» после возвращения в лондонский клуб в матче группового турнира Лиги Европы против ЛАСК (3:0).

— Мы понимаем важность таких матчей, — сказал в эфире BT Sport Бэйл. — Мы отлично поработали. Конечно, не лучший наш матч, но мы выглядели солидно и, что самое главное, взяли три очка. Я пока не полностью готов, для меня сейчас, можно сказать, проходит небольшая предсезонка, я стараюсь привести себя в оптимальную форму. Надеюсь, это не займет много времени, и я уже скоро буду в оптимальном состоянии. Я наслаждаюсь возвращением и возможностью выступать за этот великолепный клуб.

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