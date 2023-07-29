«Галатасарай» пока не договорился с «Манчестер Юнайтед» по Фреду

«Галатасарай» все еще ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Фреду, сообщил в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Стамбульский клуб рассчитывает договориться о трансфере бразильца в ближайшие дни. Переговоры продолжаются, но есть и другие клубы, пытающиеся заполучить игрока.

В прошлом сезоне Фред провел за «МЮ» 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.