«Челси» заплатит штраф в размере 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей

«Челси» объявил о заключении мирового соглашения с УЕФА. Лондонский клуб должен выплатить 10 миллионов евро в качестве фиксированного платежа.

«В соответствии с основными принципами собственников клуба о полном соблюдении и прозрачности, мы благодарны за то, что это дело было завершено заблаговременным раскрытием информации УЕФА и урегулированием, которое полностью разрешает вопросы. Мы хотим официально поблагодарить УЕФА за рассмотрение этого вопроса. «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее развитие этих отношений», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

В период, когда «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович, руководство клуба не предоставило полную финансовую отчетность по транзакциям в период с 2012 по 2019 годы.