Габриэл Жезус будет играть в "Ман Сити" под номером 9

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в новом сезоне будет играть под номером 9. Форвард ранее выступал под номером 33.

До него девятка в "Сити" принадлежала испанцу Нолито, который покинул "Сити" в 2017 году, и последние два сезона девятый номер оставался вакантным.

Пресс-служба чемпионов Англии оригинально объявила о смене номера Жезуса, "поменяв" его на фотографии игрока в "Фотошопе".