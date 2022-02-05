Футбольная ассоциация Англии обвинила Ярмоленко в рекламе букмекеров

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко обвиняется Футбольной ассоциацией Англии в рекламе букмекерской компании, сообщает официальный сайт организации.

Указано, что футболист нарушил пункт 8.5 правил ассоциации. В сообщении говорится, что игрок, как представитель английского футбола, не имел права сотрудничать с букмекерами. У футболиста есть контракт с одной из украинских беттинговых компаний.

У игрока есть время до 18 февраля, чтобы дать ответ на эти обвинения. 32-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.