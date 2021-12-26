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Футболисты «Тоттенхэма» отпраздновали гол ворота «Кристал Пэлас» в стиле «Человека-паука»

19:54
Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол. Фото Reuters
Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол. Фото Reuters
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«Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

Заключительный гол в матче забил нападающий «шпор» Сон Хын Мин. Он отпраздновал взятие ворот, скопировав вместе с партнерами жест популярного героя комиксов Человека-паука.

Отметим, что Том Холланд, исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», является болельщиком «Тоттенхэма».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:0
Кристал Пэлас
Голы
Кейн, 32 (1:0), Лукас Моура, 34 (2:0), Сон Хын Мин, 74 (3:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон Санчес Эмерсон Роял Дайер Танганга Хейбьерг (Ндомбеле, 79 ) Скипп Сон Хын Мин (Хиль, 76 ) Кейн (Бергвайн, 64 ) Лукас Моура
Кристал Пэлас
Батленд Уорд Митчелл (Фергюсон, 82) Томкинс Куяте Андерсен Хьюз Галлахер (Шлупп, 76) Айю Заа Эдуар (Матета, 63)
Предупреждения
Санчес 68  -  Заа 26, Томкинс 45
Удаления
Заа 37 (вторая ж.к)
Судьи
Мосс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39

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Иван Шитик все материалы автора

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