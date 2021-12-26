Футболисты «Тоттенхэма» отпраздновали гол ворота «Кристал Пэлас» в стиле «Человека-паука»
«Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Заключительный гол в матче забил нападающий «шпор» Сон Хын Мин. Он отпраздновал взятие ворот, скопировав вместе с партнерами жест популярного героя комиксов Человека-паука.
Отметим, что Том Холланд, исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», является болельщиком «Тоттенхэма».
Watches Spider-Man: No Way Home once... pic.twitter.com/6tWjlz2zWw— GOAL (@goal) December 26, 2021
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