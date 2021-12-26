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«Манчестер Сити» разгромил «Лестер», команды забили девять голов на двоих

19:52
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после четвертого гола в ворота «Лестера». Фото Twitter
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после четвертого гола в ворота «Лестера». Фото Twitter
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26 декабря «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии на своем поле победил «Лестер» со счетом 6:3.

В составе «горожан» голы забили Кевин де Брейне, Рияд Махрез, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг (дубль) и Аймерик Ляпорт. Четыре гола были забиты в первом тайме.

У «Лестера» во втором тайме отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келети Ихеаначо.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лестер» идет на девятой строчке.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
6:3
Лестер
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Махрез, 14 (2:0), Гюндоган, 21 (3:0), Стерлинг, 25 (4:0), Мэддисон, 55 (4:1), Лукман, 59 (4:2), Ихеаначо, 65 (4:3), Ляпорт, 69 (5:3), Стерлинг, 87 (6:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Зинченко Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Де Брейне (Фоден, 71 ) Бернарду Силва Фернандинью Стерлинг Махрез
Лестер
Шмейхель Амарти Вестергор Томас Тилеманс (Чудхури, 71) Мэддисон Олбрайтон Дьюсбери-Холл Ихеаначо Перес (Кастань, 46) Лукман
Предупреждения
Фернандинью 90  -  Вестергор 45, Мэддисон 75
Судьи
Кавана

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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