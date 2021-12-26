«Манчестер Сити» разгромил «Лестер», команды забили девять голов на двоих
26 декабря «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии на своем поле победил «Лестер» со счетом 6:3.
В составе «горожан» голы забили Кевин де Брейне, Рияд Махрез, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг (дубль) и Аймерик Ляпорт. Четыре гола были забиты в первом тайме.
У «Лестера» во втором тайме отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келети Ихеаначо.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лестер» идет на девятой строчке.
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