Футболисты «Лестера» вынесли палестинский флаг после победы в финале Кубка Англии
22:14
Игроки «Лестера» — французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чудхури — вынесли на поле флаг Палестины после победы команды в финале Кубка Англии. В дальнейшем Чудхури накинул его на плечи в ожидании медали.
С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. Сообщается, что во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадали 349 человек.
Читайте также
Шомуродов чуть не украл у «Аталанты» Лигу чемпионов. У Миранчука — рекорд по игровому времени и голевой пас
5
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю