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Футболисты «Лестера» вынесли палестинский флаг после победы в финале Кубка Англии

22:14
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Игроки «Лестера» — французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чудхури — вынесли на поле флаг Палестины после победы команды в финале Кубка Англии. В дальнейшем Чудхури накинул его на плечи в ожидании медали.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. Сообщается, что во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадали 349 человек.

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