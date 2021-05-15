Футболисты «Лестера» вынесли палестинский флаг после победы в финале Кубка Англии

Игроки «Лестера» — французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чудхури — вынесли на поле флаг Палестины после победы команды в финале Кубка Англии. В дальнейшем Чудхури накинул его на плечи в ожидании медали.

Hamza Choudhury et Wesley Fofana pour la Palestine. ?? pic.twitter.com/cFuYzpMnH2 — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) May 15, 2021

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. Сообщается, что во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадали 349 человек.