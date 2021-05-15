Церемония награждения «Лестера» после победы в Кубке Англии. Видео
21:32
«Лестер» завоевал свой первый в истории клуба Кубок Англии, победив в финале турнира «Челси».
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лестера».
Данный финал Кубка был для «лис» пятым в истории и первым победным. «Лестер» является чемпионом Англии 2016 года, а также 3-кратным обладателем Кубка английской лиги.
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