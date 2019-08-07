"Футболисты - это люди, а не мебель". Покеттино - о важности умения управлять людьми

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что сейчас на первый план в работе тренера выходит умение управлять людьми и общаться с ними.

- Помните о том, что вы говорите, это важно для ваших отношений, - цитирует Sky Sports Покеттино. Игрокам, персоналу, СМИ, всем. Это навык, которым должен обладать тренерский штаб, чтобы добиться успеха. Футболисты - это люди, а не мебель.

Покеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году, в прошлом сезоне он довел клуб до финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии клуб занял 4-е место и получил право участвовать в Лиге чемпионов.

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