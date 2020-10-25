Защитник «Арсенала» Давид Луиз считает, что травмы, как у защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, являются частью футбола. Голландец травмировался после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

— Это контактная игра. Это футбол, и так будет всегда, — цитирует Goal Луиза. — Когда игрок пытается сделать что-то плохое, мы это видим. Но это часть нашей работы — и вы можете травмироваться сами или кого-то травмировать. Самое главное — мы должны защищать футбол. Эта игра создана для того, чтобы делать людей счастливыми, и мы должны так играть, но при этом понимать, что футбол — контактный вид спорта.