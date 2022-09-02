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Сегодня, 09:10

«Фулхэм» подписал нападающего «Лидса» Джеймса

Мария Гусева
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«Фулхэм» на официальном сайте сообщил о подписании нападающего «Лидса» Дэниела Джеймса. Арендное соглашение с 24-летним валлийцем рассчитано на 1 сезон.

Нападающий дебютировал за взрослую национальную команду в ноябре 2018 года, на его счету 34 игры за сборную и 5 голов.

Джеймс перешел в «Лидс» прошлым летом. Срок его действующего соглашения истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 6 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Источник: https://www.fulhamfc.com/news/2022/september/01/james-arrives-on-loan/
ФК Лидс
ФК Фулхэм
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