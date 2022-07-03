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Сегодня, 06:10

«Фулхэм» интересуется защитником «Лиона» Дюбуа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фулхэм» интересуется защитником «Лиона» Лео Дюбуа, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб хочет подписать 27-летнего француза этим летом.

В сезоне-2021/22 Дюбуа сделал 3 результативных передачи в 28 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1543382568594296832
Футбол
ФК Лион
ФК Фулхэм
Лео Дюбуа
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