«Фулхэм» интересуется защитником «Лиона» Дюбуа

«Фулхэм» интересуется защитником «Лиона» Лео Дюбуа, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб хочет подписать 27-летнего француза этим летом.

В сезоне-2021/22 Дюбуа сделал 3 результативных передачи в 28 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.