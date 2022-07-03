Альварес на следующей неделе вернется в «Манчестер Сити»

Форвард «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, арендованный у «Манчестер Сити», на следующей неделе вернется в английский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, аренда 22-летнего аргентинца завершится 7 июля, а уже на следующий день игрок вернется в расположение «Сити».

В текущем сезоне Альварес провел 24 матча за «Ривер Плейт», в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.