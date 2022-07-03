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Сегодня, 07:58

«Арсенал» может подписать защитника «Бенфики» Гримальдо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо, сообщает Record.

По информации источника, лондонский клуб уже контактировал с португальским по поводу доступности 26-летнего испанца в летнее трансферное окно.

«Канониры» хотят подписать футболиста в связи с тем, что упустили возможность подписать защитника «Болоньи» Аарона Хики, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Брентфорде».

В сезоне-2021/22 Гримальдо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Бенфику». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бенфика
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