«Арсенал» может подписать защитника «Бенфики» Гримальдо

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо, сообщает Record.

По информации источника, лондонский клуб уже контактировал с португальским по поводу доступности 26-летнего испанца в летнее трансферное окно.

«Канониры» хотят подписать футболиста в связи с тем, что упустили возможность подписать защитника «Болоньи» Аарона Хики, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Брентфорде».

В сезоне-2021/22 Гримальдо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Бенфику». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро.