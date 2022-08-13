«Фулхэм» и «Борнмут» борются за защитника «Вероны» Давидовича

Два клуба из АПЛ интересуются защитником «Вероны» Павлом Давидовичем.

По данным Football Insider, этими клубами являются «Фулхэм» и «Борнмут». Они хотят усилить свою линию защиты до закрытия трансферного окна.

27-летний футболист с 2018 года на правах аренды выступал за «Верону», а через год подписал полноценный контракт, который рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Давидович сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,50 миллиона евро.