Конте считает, что Лукаку еще может добиться успеха в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о перспективах форварда «Интера» Ромелу Лукаку в АПЛ.

«Ромелу на протяжении двух лет в Милане был королем. Болельщики дали ему много страсти, а я думаю, что он тот парень, которому это нужно. По этой причине, я полагаю, он хотел вернуться в «Интер», но, безусловно, эта сделка была хорошей для «Челси». Мы говорим о футболисте, который перешел в «Челси» и сейчас находится в аренде у «Интера» на сезон, но у него есть потенциал заиграть в АПЛ», — приводит слова Конте Sky Sports.

Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что Лукаку разочарован тем, что у него не получилось показать свой класс в Англии.

«Я точно знаю, что он разочарован, потому что хотел снова показать себя в Англии. Но у него есть время. Теперь ему нужно играть за большую команду в Италии, попробовать снова обрести уверенность в себе, но мы говорим о действительно значимом и хорошем нападающем», — отметил Конте.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, бельгиец забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за лондонцев в минувшем сезоне.

В начале июля этого года 29-летний форвард покинул английскую команду и перешел в «Интер» на правах аренды.