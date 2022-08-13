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Сегодня, 09:35

Конте считает, что Лукаку еще может добиться успеха в АПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о перспективах форварда «Интера» Ромелу Лукаку в АПЛ.

«Ромелу на протяжении двух лет в Милане был королем. Болельщики дали ему много страсти, а я думаю, что он тот парень, которому это нужно. По этой причине, я полагаю, он хотел вернуться в «Интер», но, безусловно, эта сделка была хорошей для «Челси». Мы говорим о футболисте, который перешел в «Челси» и сейчас находится в аренде у «Интера» на сезон, но у него есть потенциал заиграть в АПЛ», — приводит слова Конте Sky Sports.

Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что Лукаку разочарован тем, что у него не получилось показать свой класс в Англии.

«Я точно знаю, что он разочарован, потому что хотел снова показать себя в Англии. Но у него есть время. Теперь ему нужно играть за большую команду в Италии, попробовать снова обрести уверенность в себе, но мы говорим о действительно значимом и хорошем нападающем», — отметил Конте.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, бельгиец забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за лондонцев в минувшем сезоне.

В начале июля этого года 29-летний форвард покинул английскую команду и перешел в «Интер» на правах аренды.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live?postid=4287885#liveblog-body
Антонио Конте
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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Ман. Сити – Борнмут
 - : -
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Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
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 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Брайтон

 2
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Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
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Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

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И К Ж
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 1 0 1
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