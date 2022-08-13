Конте считает, что Лукаку еще может добиться успеха в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о перспективах форварда «Интера» Ромелу Лукаку в АПЛ.
«Ромелу на протяжении двух лет в Милане был королем. Болельщики дали ему много страсти, а я думаю, что он тот парень, которому это нужно. По этой причине, я полагаю, он хотел вернуться в «Интер», но, безусловно, эта сделка была хорошей для «Челси». Мы говорим о футболисте, который перешел в «Челси» и сейчас находится в аренде у «Интера» на сезон, но у него есть потенциал заиграть в АПЛ», — приводит слова Конте Sky Sports.
Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что Лукаку разочарован тем, что у него не получилось показать свой класс в Англии.
«Я точно знаю, что он разочарован, потому что хотел снова показать себя в Англии. Но у него есть время. Теперь ему нужно играть за большую команду в Италии, попробовать снова обрести уверенность в себе, но мы говорим о действительно значимом и хорошем нападающем», — отметил Конте.
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, бельгиец забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за лондонцев в минувшем сезоне.
В начале июля этого года 29-летний форвард покинул английскую команду и перешел в «Интер» на правах аренды.
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|В
|Н
|П
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1
|Ньюкасл
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|0
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|2-0
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2
|Лидс
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|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
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8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
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9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
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Паскаль Гросс
Брайтон
|2
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Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
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|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
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Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
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Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1