Фукс продлил контракт на год с "Лестером"

Австрийский защитник Кристиан Фукс продлил контракт на один год с "Лестером", сообщает официальный сайт "лис". Договор рассчитан до конца сезона-2019/2020. Предыдущее соглашение с 35-летним футболистом истекало в конце июня 2019-го.

33-летний Фукс выступает за "Лестер" с 2015 года. Футболист становился с командой чемпионом Англии в сезоне-2015/2016 под руководством главного тренера Клаудио Раньери.

В текущем сезоне Фукс провел 8 матчей за "Лестер", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

#lcfc defender @FuchsOfficial has extended his contract with the Club until the end of the 2019/20 Premier League season! 🖋 #FuchsSigns – Leicester City (@LCFC) 8 мая 2019 г.

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