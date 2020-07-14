Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о шансах его команды на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, а также затронул тему отмены дисквалификации из еврокубков «Манчестер Сити».

— Я никогда не заглядываю в календарь дальше даты ближайших матчей, — цитирует Goal.com Лэмпарда. — Мы хотим выиграть свои оставшиеся встречи и постараться попасть в Лигу чемпионов. Я никогда не рассчитывал на то, что появится дополнительная путевка в ЛЧ, всегда думал о себе и выступлениях своей команды. Увеличилось ли давление на нас? Не знаю. Мы на третьем месте, все в наших руках.

После 35 туров чемпионата Англии-2019/20 «Челси» занимает 3-е место в турнирной таблице, отрыв от идущих на 4-м и 5-м месте «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» составляет 1 очко.