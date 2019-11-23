Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает матч 13-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» отличным тестом. Также он понимает, что поражение не станет катастрофой для его команды.

— Я смотрел много видео с матчами с «Манчестер Сити», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Смотрел за игрой Рахима Стерлинга, Кевина де Брейне и всеми их фантастическими игроками. У них были некоторые проблемы с травмированными игроками линии обороны, но у них отличная команда и они по-прежнему представляют большую угрозу, как и всегда в последние годы.

Я бы сказал «большое спасибо» из уважения к «Манчестер Сити» и к уровню игры, которого достигли они с «Ливерпулем» за последние два сезона, это было невероятно. У меня нет ничего, кроме уважения к обеим этим командам, поэтому я рад, что нахожусь в подобном положении, но на самом деле я тоже хочу большего.

Это будет отличный тест, чтобы проверить, где мы находимся, но история на этом не закончится. Можно отправиться в гости к «Манчестер Сити» и проиграть, любая команда может там проиграть, потому что у них очень сильный состав, поэтому я не буду делать громких заявлений, поскольку наша история длится всего три месяца или около того, если говорить о моей работе с командой, а также о некоторых молодых игроках, которые здесь появились.

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