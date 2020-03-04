Фрэнк Лэмпард: «Гилмор провел выдающийся матч»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил игру полузащитника Билли Гилмора в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:0). Шотландец был признан лучшим игроком этого матча.

«Я ни капли не сомневаюсь в нем. Он впервые вышел на поле в матче против «Шеффилд Юнайтед», который мы завершили вничью. Тогда возникло много вопросов, но я никогда не сомневался в нем.

Несмотря на скромные физические данные, он обладает невероятным талантом и великолепными личностными качествами. Я всегда оценивают игру полузащитника с особой придирчивостью. Он стремится получать мяч в любом положении и в любой момент времени? Да. Он постоянно ищет кандидатуру для наиболее перспективной передачи? Да! Он не боится идти в стык? Да это про него.

Он все делает правильно и при этом обладает врожденной скромностью. Сегодня посмотреть на его игру собрались все близкие, в том числе бабушка, дедушка из Шотландии, и он был великолепен. Я говорю не о выходе молодого игрока в составе команды, а о великолепном выступлении футболиста высшего уровня, которому противостоял соперник мирового класса.

Он демонстрирует отличные результаты на тренировках на протяжении этого года. Он пришел в основу из Академии и своим отношением к делу заслужил выход в старте на матч против «Ливерпуля». Сегодня он провел выдающийся матч".

В составе победителей отличились Виллиан и Росс Баркли. Соперник «Челси» по 1/4 финала станет известен позднее.