Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

— «Ливерпуль» — великолепная команда, любой хотел бы выступать за такую, — приводит Goal.com слова Сарра. — Эта команда выиграла АПЛ в этом году, а год назад победила в Лиге чемпионов. Впрочем, в Англии есть и другие сильные клубы.

Если честно, я еще не определился с уходом из «Уотфорда». Если уйду, то, надеюсь, в хорошую команду. Сейчас все разговоры на уровне домыслов.

В сезоне-2019/20 22-летний сенегалец провел за «Уотфорд» 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,5 миллиона евро.