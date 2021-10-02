Форвард «Манчестер Юнайтед» Марсьяль забил гол в АПЛ впервые за 8 месяцев
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил первый для себя гол в АПЛ с февраля нынешнего года, сообщает Squawka.
Сегодня, 2 октября 25-летний француз открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». В предыдущий раз форвард отличался в матче АПЛ ровно 8 месяцев назад: тогда, 2 февраля футболист сделал дубль в игре 22-го тура сезона-2020/21 против «Саутгемптона» (9:0).
Anthony Martial scores his first Premier League goal since February. pic.twitter.com/maeCiZpbmM— Squawka News (@SquawkaNews) October 2, 2021
Гол в ворота «Эвертона» также стал для Марсьяля первым в нынешнем сезоне. До этого форвард принял участие в 6 матчах «МЮ» и не отличился результативными действиями.
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