Де Хеа проводит 450-й матч за «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа вышел в стартовом составе на матч 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».
Для 30-летнего испанца это 450-я игра в составе английского клуба. В прерыдущих матчах Де Хеа пропустил 471 мяч и 156 раз сыграл на ноль.
Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. За это время испанец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.
Set for his 450th United appearance ?@D_DeGea ?#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/4X3NUxVale— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
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