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Маунт рассказал о своем голе в матче с «Порту»

01:44
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0).

«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржинью и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить ее. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали свое дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего еще не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать все, на что способны.

Бен Чилвелл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвел голкипера — отлично сыграно. О нем будут говорить, и я рад за него».

Ответная игра состоится 13 апреля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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