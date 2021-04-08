Маунт рассказал о своем голе в матче с «Порту»
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0).
«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржинью и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить ее. Очень рад, нам было важно победить сегодня.
Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали свое дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего еще не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать все, на что способны.
Бен Чилвелл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвел голкипера — отлично сыграно. О нем будут говорить, и я рад за него».
Ответная игра состоится 13 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/
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