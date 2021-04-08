Маунт рассказал о своем голе в матче с «Порту»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0).

«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржинью и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить ее. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали свое дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего еще не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать все, на что способны.

Бен Чилвелл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвел голкипера — отлично сыграно. О нем будут говорить, и я рад за него».

Ответная игра состоится 13 апреля.