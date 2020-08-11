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Форвард «Эвертона» может продолжить карьеру в Турции

09:48
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«Фенербахче» интересуется нападающим «Эвертона» Дженком Тосуном, сообщает Goal.com.

По информации источника, турецкий клуб рассчитывает на 29-летнего форварда как на потенциальную замену Ведату Муричи. Сообщается, что сам турок хотел бы продолжить выступать за рубежом, однако «Фенербахче» рассчитывает убедить игрока вернуться на родину.

В сезоне-2019/20 Тосун провел за «Эвертон» 13 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

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