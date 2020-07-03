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Форвард «Арсенала» Мартинелли продлил контракт

3 июля 2020, 20:35
Габриел Мартинелли. Фото ФК "Арсенал".
Габриел Мартинелли. Фото ФК "Арсенал".
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«Арсенал» продлил контракт с нападающим команды Габриелом Мартинелли. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что с футболистом подписан новый долгосрочный контракт. Детали сделки не указаны.

19-летний бразилец в текущем сезоне провел 26 матчей за лондонский клуб. В его активе десять голов и четыре результативные передачи.

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