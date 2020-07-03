Форвард «Арсенала» Мартинелли продлил контракт
3 июля 2020, 20:35
«Арсенал» продлил контракт с нападающим команды Габриелом Мартинелли. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
?? Gabriel Martinelli has signed a new long-term contract! ??— Arsenal (@Arsenal) July 3, 2020
Сообщается, что с футболистом подписан новый долгосрочный контракт. Детали сделки не указаны.
19-летний бразилец в текущем сезоне провел 26 матчей за лондонский клуб. В его активе десять голов и четыре результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...