Форвард «Арсенала» Мартинелли продлил контракт

«Арсенал» продлил контракт с нападающим команды Габриелом Мартинелли. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

?? Gabriel Martinelli has signed a new long-term contract! ?? — Arsenal (@Arsenal) July 3, 2020

Сообщается, что с футболистом подписан новый долгосрочный контракт. Детали сделки не указаны.

19-летний бразилец в текущем сезоне провел 26 матчей за лондонский клуб. В его активе десять голов и четыре результативные передачи.