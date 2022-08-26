Фофана сыграл ключевую роль в своем переходе в «Челси». Игрок подпишет контракт до 2028 года

«Челси» и «Лестер» договорились о переходе защитника Уэсли Фофана. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний француз сыграл ключевую роль в своем трансфере.

Сообщается, что «синие» подпишут с игроком контракт до 2028 года с зарплатой около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.