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26 августа, 23:10

Антони подробно рассказал, почему хочет покинуть «Аякс» ради «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Нападающий «Аякса» Антони прокомментировал свое будущее и открыто заявил о том, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня амстердамский клуб отклонил предложение от «МЮ» в размере 90 миллионов евро.

«На сегодняшней встрече с клубом я сказал, что хочу уйти. «Аякс», имея на руках огромное предложение, заявил, что у них есть только 5 дней, чтобы заменить меня.

Я не прошу отпустить меня, я прошу «Аякс» продать меня за самую высокую цену за игрока чемпионата Нидерландов. Я был счастлив в Амстердаме, я выигрывал титулы, завел друзей, построил карьеру. Но теперь, я подтверждаю, что готов и полон мотивации идти за своей мечтой.

Я хочу выступать на самом высоком уровне. Надеюсь, болельщики «Аякса» меня поймут, так как будущее футболиста — вещь неопределенная, а возможности могут быть уникальными. Мое послание — благодарность «Аяксу» и его болельщикам», — сказал 22-летний бразилец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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