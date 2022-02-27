Алкантара заплакал из-за травмы, полученной перед матчем «Челси» — «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алкантара не смог сдержать слез из-за травмы, полученной на разминке перед финальным матчем Кубка Аннглийской лиги против «Челси».

Камеры запечатлели, как 30-летний испанец плакал, сидя на скамейке запасных. Пока характер травмы и сроки восстановления футболиста неизвестны.

Напомним, что Алкантара попал в стартовый состав команды, но в итоге был заменен на Наби Кейта.