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Фирмино рассказал о конфликте Салаха и Мане в «Ливерпуле»: «Они никогда не были лучшими друзьями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мохамед Салах и Садио Мане.
Фото Getty Images

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о конфликте между бывшими одноклубниками Мохамедом Салахом и Садио Мане.

32-летний бразилец поделился подробностями конфликта экс-партнеров по команде в своей книге, отрывок которой приводит The Guardian. Салах и Мане поссорились по ходу матча против «Бернли» (3:0) после того, как египтянин не отдал сенегальцу передачу в одном из эпизодов.

«Атмосфера была явно напряженной. Несмотря на хороший результат, в игре случилась вспышка ярости со стороны Садио, когда его заменили на последних минутах. Мой английский не очень хорош, поэтому я не могу точно сказать вам, что кричал Мане, когда уходил. Но в этом точно не было ничего приятного!

Я очень хорошо знал этих парней, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Я своими глазами видел взгляды, гримасы, язык тела, неудовлетворенность, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в те моменты. Для многих это разногласие между Садио и Мо было первым, а для некоторых - первым и последним. Но я знал, что это назревало еще с предыдущего сезона. Моим инстинктом и моим долгом было разрядить ситуацию между ними. Подлить в огонь воды, а не бензина.

Они никогда не были лучшими друзьями. Каждый держался особняком. Редко можно было увидеть, как они разговаривают, и я не уверен, было ли это связано с соперничеством Египта и Сенегала на африканских соревнованиях. Я действительно не знаю», – написал Фирмино.

Мане и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» с 2017 по 2022 годы. Прошлым летом сенегалец перешел в «Баварию», откуда год спустя перебрался в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

 

Мохамед Салах
Роберту Фирмину
Садио Мане
ФК Ливерпуль
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 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
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 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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