Канчельскис заявил о желании поработать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании поработать в английском клубе.

«Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», — сказал Канчельскис «СЭ».

11 июля пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов сообщил, что Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба. Предыдущим местом работы экс-футболиста сборной России был «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.

Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «МЮ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также он играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003). В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, в которых отметился 48 голами.