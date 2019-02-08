ФИФА подвергнет "Кардифф" санкциям в случае отказа платить за трансфер Салы

ФИФА может подвергнуть "Кардифф Сити" санкциям, если клуб не заплатит "Нанту" до конца следующей недели первый взнос в размере 5 миллионов евро из общей суммы в 15 миллионов за трансфер нападающего Эмилиано Салы, информирует Times.

Ранее сообщалось, что валлийский клуб хочет дождаться результатов официального расследования, которое выявит обстоятельства исчезновения 28-летнего аргентинца, чей частный самолет пропал с экранов радаров над Ла Маншем вечером 21 января.

Сала, чей трансфер оценивается в 20 миллионов евро, так и не провел ни одного матча за "Кардифф". Валлийцы хотят задержать выплаты до выяснения всех обстоятельств произошедшего. "Нант" желает получить от "Кардиффа" дополнительные 15 миллионов фунтов за трансфер аргентинца.

Ранее британские следователи объявили о том, что тело, извлеченное из самолета, на котором летел в Кардифф Сала, принадлежит футболисту. Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла-Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело.

В самолете на дне Ла-Манша обнаружено тело Эмилиано Салы