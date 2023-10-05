Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:35

Фернандеш за последний год провел наибольшее количество минут среди всех футболистов топ-уровня

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш за последний год сыграл наибольшее количество минут среди всех футболистов элитного уровня.

Как сообщает Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO), исследование учитывает период с 15 сентября 2022 по 15 сентября 2023 года. За это время 29-летний португалец провел на поле 6666 минут. В среднем он сыграл 92,6 минуты в 72 матчах за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалию.

Второе место в рейтинге по количеству сыгранных минут за год занял защитник Густаво Гомес, выступающий за «Палмейрас» и сборную Парагвая, а третье — вратарь Мохамед Эль-Шенави, представляющий «Аль-Ахли» и сборную Египта.

Фернандеш играет за «МЮ» с 2020 года. Всего на его счету 194 матча, 66 голов и 56 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах
«Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Россияне пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арбитр ВАР, из-за которого «Ливерпулю» не засчитали чистый гол в матче с «Тоттенхэмом», не будет отстранен на долгий срок
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости