Фернандеш рассказал о цели, которую поставил перед собой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о целях на будущее.

«Моя цель становиться лучше и лучше и выигрывать трофеи. Ставлю перед собой задачу прибавлять в каждом сезоне. Думаю, если я забивал 32 гола за сезон, то смогу добиться большего. Если мечтать и бороться за это, все получится», — цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

В этом сезоне футболист забил 27 голов и сделал 19 результативных передач. «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков.